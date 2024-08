Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming, hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Die Anleger warten vor allem auf die Rede von Jerome Powell am Freitag. Der Chef der US-Notenbank (Fed) werde vermutlich den Erfolg der Inflationsbekämpfung hervorheben und die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten, glauben die Experten der Handelsplattform Etoro.