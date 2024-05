Der Dow Jones Industrial legte im späten Geschäft um 0,64 Prozent auf 38 058,53 Punkte zu. Der S&P 100 drehte ins Plus und gewann 0,20 Prozent auf 5045,72 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verringerte sein Minus und zeigte sich nur noch mit 0,17 Prozent auf 17 410,65 Zähler in der Verlustzone. Marktexperten verwiesen allerdings darauf, dass wegen des Mai-Feiertages in Teilen Asiens und in Europa die Handelsumsätze dünner seien als gewöhnlich und deutlichere Kursausschläge daher nicht überbewertet werden sollten.