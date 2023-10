Vor einem mit Risiken verbundenen Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen nicht mehr vorgewagt. Nach anfänglichen Gewinnen lag der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag zuletzt mit 0,11 Prozent bei 33 668 Punkten im Plus. Börsianer verwiesen vor allem auf eine mögliche Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas am Wochenende. gefragt waren daher als sicher geltende US-Staatsanleihen und auch Gold. Für den Dow deutet sich auf Wochensicht ein Gewinn von 0,8 Prozent an.

13.10.2023 19:52