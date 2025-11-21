Wegen Sorgen über die hohen Bewertungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) hätten Herbststürme Aktien und Kryptowährungen kräftig durchgeschüttelt, konstatierte Investmentanalyst Hennig Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg. Die guten Zahlen des weltgrössten Börsenunternehmens Nvidia hätten die Anleger am Vortag nur kurz beeindruckt. «Dass Hyperscaler wie Alphabet , Amazon , Meta oder Microsoft im KI-Wettrüsten an ihre finanziellen Grenzen stossen und daher in immer grösserem Stile Schulden aufnehmen, liegt ihnen schwer im Magen.» Nvidia-Aktien traten am Freitag nach anfänglichen Verlusten auf der Stelle.