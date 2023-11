Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich nach dem jüngsten Kurssprung am Montag erst einmal zurückgehalten. Vor heimischen Inflationsdaten am Dienstag, die als wichtiger Faktor für die US-Geldpolitik gelten,wollte sich offenbar niemand zu weit aus dem Fenster lehnen. Zudem drückte die Nachricht, dass die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst ihr Top-Bonität aberkennen könnte, etwas auf die Stimmung. Dazu stehen Ende der Woche Gespräche zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der weltgrössten Volkswirtschaft im immer noch nicht beigelegten Haushaltsstreit an.

13.11.2023 16:17