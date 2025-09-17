Aus Sicht der Chart-Experten von Index Radar könnte der Rekordlauf an den US-Börsen nach der Zinsentscheidung aber trotzdem weitergehen. In Phasen, in denen die Fed nach einer mehrmonatigen Pause wieder die Zinsen senkte, habe sich der S&P 500 zwar kurzfristig schwergetan. Würden jedoch Rezessionsphasen wie 2002 oder 2008 ausgeklammert, steige die Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne über sechs Monate auf 90 Prozent, betonten die Fachleute. Ins Bild passe auch, dass der Markt schon vor der Entscheidung anzog.