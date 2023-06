Nach der Kurserholung tags zuvor haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch keine klare Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, drehten die Technologietitel an der Nasdaq überwiegend ins Plus. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,4 Prozent tiefer bei 33 801,75 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 4369,48 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 zeigte sich kaum verändert bei 14 939,64 Punkten.

28.06.2023 20:04