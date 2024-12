Die Apple-Papiere kamen bei einem Plus von 0,8 Prozent an ihr Rekordhoch vom Vortag nicht ganz heran. Beim Börsenwert bleibt die Marke von 4 Billionen Dollar aber in Reichweite. Die Anteile des Elektroauto-Herstellers Tesla gaben nach einem erneuten Höchststand im frühen Handel zuletzt um 0,8 Prozent nach.