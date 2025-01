Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag etwas den Fuss vom Gas genommen. Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was die Erwartungen an Zinssenkungen stützen dürfte. So stieg der Umsatz im Einzelhandel weniger stark als gedacht.