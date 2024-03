Nach der jüngsten Rekordrally hat es am Montag an den US-Börsen zunächst keine Bestmarken gegeben. Die Anleger hielten sich zurück, denn mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem Auftritt des Notenbank-Chefs Jerome Powell vor dem US-Kongress stünden in geldpolitischer Hinsicht wichtige Tage bevor, hiess es am Markt. Experten erwarten, dass das Thema Geldpolitik daher wieder stärker in den Fokus rückt.

04.03.2024 20:12