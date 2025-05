Zuletzt hatte sich der Dow wieder in die Nähe seines Stands vom «Liberation Day» Anfang des Vormonats erholt - jenem Tag, an dem US-Präsidenten Trump mit seiner beispiellosen Flut an Zöllen einen Kurseinbruch um gut 13 Prozent binnen weniger Tage ausgelöst hatte. Nun zeigen aber eine Reihe von Geschäftsberichten und Prognosen, dass die Anleger das Thema Zölle noch lange nicht abhaken können./edh/he