Die Anleger in New York haben nach dem starken Börsenmonat Mai die wieder auflebenden Handelsspannungen weiterhin gelassen zur Kenntnis genommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial dämmte am Montag seinen Verlust mit 42.107,31 Punkten zuletzt auf 0,39 Prozent ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es nur noch um 0,01 Prozent auf 5.911,36 Punkte nach unten. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 drehte ins Plus und gewann 0,31 Prozent auf 21.408,06 Punkte.