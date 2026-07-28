Der Dow kam im frühen Handel mit 52.543 Punkten auf ein Plus von 0,6 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 konnte ihm mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 7.395 Zähler nicht folgen. Vor allem aber sackte der Nasdaq 100 nochmals um 1,7 Prozent auf 27.563 Punkte ab. Damit bahnt sich bei dem technologielastigen Leitindex der fünfte schwache Handelstag an. Bedenken, dass sich immense Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) letztlich nicht rechnen, paaren sich neuerdings mit Sorgen vor Konkurrenz aus China.