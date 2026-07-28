Der Nasdaq 100 sackte allerdings nochmals ab, auch wenn er sein zwei Prozent hohes Spitzenminus auf 0,8 Prozent reduzieren konnte. Mit dem Stand von zuletzt 27.818 Punkten bahnt sich bei dem technologielastigen Leitindex der fünfte Handelstag im Minus an. Zwischenzeitlich war sein Rückfall seit dem Rekordhoch auf zehn Prozent angewachsen. Börsianer sprechen bei diesem Umfang für gewöhnlich von einer Korrektur.