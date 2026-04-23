Mit den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes im Hinterkopf lassen es die Anleger am Donnerstag an den US-Aktienmärkten langsamer angehen. Die Waffenruhe im Iran-Krieg steht zunehmend auf der Kippe und die Ölpreise steigen wieder, was vor dem Hintergrund des guten Laufs wieder etwas vorsichtiger stimmt. Die Berichtssaison stand bei Einzelwerten mit Licht und Schatten im Mittelpunkt.