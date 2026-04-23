Besser da standen am breiten Markt die Comcast -Titel wegen Zahlen, die über den Erwartungen lagen. Erholt zeigten sich Werte aus dem Telekom-Sektor, der am Vortag stark unter Druck gestanden hatte. Die Titel von T-Mobile US erholten sich um fast drei Prozent von den jüngsten Verlusten, die von einem Bericht über eine potenzielle Kombination mit der Deutschen Telekom ausgelöst worden waren./tih/jha/