Am Vortag hatte der klare Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl eine Kursrally ausgelöst und vor allem den Leitindex Dow Jones Industrial kräftig beflügelt. Am Donnerstag waren die Kursgewinne im Technologiesektor besonders deutlich. So stieg der Nasdaq 100 erstmals über 21.000 Punkte und legte zuletzt um 1,36 Prozent auf 21.063,02 Zähler zu. Der Dow Jones notierte knapp im Plus bei 43.736,67 Punkten. Der besonders aussagekräftige S&P 500 gewann 0,61 Prozent auf 5965,10 Punkte.