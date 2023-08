Aktuelle Konjunkturdaten untermauerten die robuste Wirtschaft in den USA und dürften weiteres Wasser auf die Mühlen jener geben, die im September einen weiteren Zinsschritt von der Fed befürchten. So hellte sich das Geschäftsklima in der Wirtschaftsregion Philadelphia im August im Monatsvergleich überraschend und auch deutlich auf. Ausserdem ist in den USA die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken, was auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hindeutet./tih/he