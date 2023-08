Nach den Vortagsverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag in Deckung. Starke Quartalszahlen von Cisco und Walmart konnten dem Markt keinen positiven Impuls geben, denn ansonsten mangelte es den Anlegern trotz der zuletzt gesunkenen Kurse offenbar weiter an Kauflaune.

17.08.2023 20:32