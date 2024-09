Nach dem durchwachsenen Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder zugegriffen. Börsianer verwiesen auf positive US-Wirtschaftsdaten und starke Konjunkturimpulse aus China. Die Technologiewerte an der Nasdaq profitierten zudem von einem unerwartet guten Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns Micron .