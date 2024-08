Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Dienstag im frühen Handel um ihren Vortagesschluss gependelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt bei 41.229,48 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 stand knapp im Plus bei 19.533,77 Zählern. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich beim Stand von 5.619,11 Punkten ebenfalls nur wenig von der Stelle. Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA hatten wenig Einfluss auf die Indizes: Die Stimmung der Konsumenten hatte sich im August etwas stärker aufgehellt als erwartet.