Die US-Börsen haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 startete schon mit Verlusten in den Handel und weitete diese mit 24.592,72 Punkten auf 0,68 Prozent aus. Er hatte am Montag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte Nvidia und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt.