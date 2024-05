Die US-Börsen haben am Donnerstag im Handelsverlauf neuen Schwung erhalten. Die Anleger verdauten weiterhin die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag. Die Auftragsdaten für die Industrie in den Vereinigten Staaten im März legten weiter zu. Da sie jedoch wie von Analysten erwartet ausfielen, brachten sie kaum zusätzliche Impulse. In den Fokus rücken unterdessen bereits der iPhone-Hersteller Apple, der nachbörslich über sein Quartal berichten wird sowie die monatlichen Arbeitsmarktdaten am Freitag.