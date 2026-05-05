Positive Impulse lieferten Anzeichen einer Beruhigung der Lage im Nahost-Konflikt, die für fallende Ölpreise sorgten. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen. Zudem zeigen sich die Anleger am Dienstag optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im April fiel weitgehend wie erwartet aus./edh/he