Anteilscheine von Technologieunternehmen leiden besonders unter dem Renditeanstieg, denn höhere Zinsen drücken aus heutiger Sicht den Wert der erwarteten Gewinne der oft stark wachsenden Unternehmen. In New York mussten im vorbörslichen Handel die sogenannten «Magnificent 7», also die besonders beachteten US-Techwerte, teils deutliche Verluste hinnehmen. So büssten Tesla fast vier Prozent ein.