Dagegen geht die Rekordjagd beim als sicherer Hafen geltenden Gold weiter. Am Montag kletterte die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London erstmals über 3.100 US-Dollar. Neben der US-Zollpolitik wird dies an den Märkten auch mit geopolitischen Risiken erklärt. Demnach hätten die jüngsten Bemühungen um eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg wenig Fortschritte gezeigt. Ausserdem spitzte sich die Lage im Nahen Osten wieder zu, nachdem das israelische Militär seine Bodenangriffe im Gazastreifen ausgeweitet hat.