Der Handels-, Medien- und Technologiekonzern Amazon hatte im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums in seiner Cloudsparte AWS deutlich mehr umgesetzt. Die Ergebnisse seien viel besser ausgefallen als befürchtet, sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC. Die Aktien von Amazon zogen im vorbörslichen US-Handel um fast 13 Prozent an.