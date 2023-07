Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 35 518 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex im Monat Juli ein Plus von rund 3,2 Prozent an. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Montag zum Handelsstart mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent bei 15 782 Punkten erwartet.