Im Rennen zwischen den am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt holen Nvidia nach ihrer zuletzt kräftigen Korrektur vorbörslich wieder etwas auf. Die Papiere des Chipkonzerns erholten sich bis zu 3,5 Prozent. Als Profiteur des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) hatten sie im Jahresverlauf bis zu 184 Prozent an Wert gewonnen und ihre Papiere durch einen Aktien-Split optisch billiger und besser handelbar gemacht. Zuletzt setzten sich aber Gewinnmitnahmen durch. Die Papiere rauschten binnen weniger Tage um bis zu 18 Prozent abwärts. Mit einem Marktwert von unter 3 Billionen Dollar fielen sie wieder hinter Apple zurück, die vom Höchststand aus nur rund acht Prozent korrigierten. Apple sind mit bis zu 14 Prozent Jahresplus aber auch nicht annähernd so gut gelaufen.