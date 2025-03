Negative Impulse liefern Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursabschläge an den US-Börsen als gesund bezeichnete und damit die Ansicht bekräftigte, dass die Regierung wohl nicht eingreifen wird, um die Märkte zu stützen. «Diese Äusserungen haben viele an der Wall Street beunruhigt, die darauf gehofft hatten, dass Bessent in der Trump-Regierung die 'Stimme der Vernunft' in der Wirtschaftspolitik sein würde», kommentierte Marktstratege Benjamin Picton von der Rabobank.