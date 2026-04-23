Um 5,5 Prozent ging es zugleich für Honeywell abwärts, denn der Mischkonzern verfehlte mit seinen Quartalserlösen die Schätzungen von Analysten. Die eigene Aufspaltung kommt Honeywell teuer zu stehen. Der Gewinn je Aktie sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel. Grund dafür waren etwa Umschuldungen, der Konzernumbau und damit verbundene Wertminderungen bei zum Verkauf stehenden Geschäftsteilen. Ein weiterer Aspekt davon ist nun beschlossene Sache: Honeywell kündigte an, sein Logistikgeschäft etwa zur Automation von Warenlagern (WWS) an die US-Beteiligungsgesellschaft American Industrial Partners zu verkaufen.