Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürften die Anleger am Dienstag an den New Yorker Börsen zunächst abwarten. Am Markt hiess es, die Risikobereitschaft der Anleger lasse zumindest vorübergehend nach. Neben den Aktienmärkten zeige sich dies am Dienstag auch bei digitalen Währungen, deren Kurse weiter korrigierten.