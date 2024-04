Die Hängepartie auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere stieg mit 4,47 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen der US-Notenbank Fed wird also gedämpft.