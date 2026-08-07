Im Blick stehen zudem die Entwicklungen im Nahen Osten. Der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen droht eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg «ziemlich bald» enden und eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus bevorstehen könnte. Der Ölpreis legte angesichts der bestehenden Unsicherheiten zuletzt etwas zu.