Nach einer starken Vorwoche dürften die US-Aktienmärkte am Montag nachgeben. Das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle geht in eine weitere Runde und verunsichert die Anleger erneut. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete im vorbörslichen Handel die Kurse grosser Medienkonzerne und Streaming-Anbieter.