Der heftige Rücksetzer an den Aktienmärkten in den USA dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen. Die Sorgen über eine drohende Rezession in den USA hat die Stimmung zuletzt stark eingetrübt. Vor allem die grossen Technologiewerte stehen stark unter Druck. Sie waren die Zugpferde der Rekordjagd der vergangenen Wochen und Monate - und werden jetzt im Umkehrschluss am stärksten gemieden.