Nach einer zweitägigen Konsolidierung auf hohem Niveau dürfte es am Dienstag an den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Am US-Anleihemarkt geben die Renditen wieder nach, das könnte den Aktienkursen etwas Auftrieb verleihen. Mit grösseren Ausschlägen und neuen Rekordmarken rechnen Händler aber nicht und verweisen auf das Fehlen von stärkeren Impulsen.