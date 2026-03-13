Die US-Aktienmärkte dürften am letzten Handelstag der Woche nochmals eine Stabilisierung versuchen. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG mit 0,3 Prozent im Plus berechnet bei 46.860 Zählern. Am Vortag war der Index wegen der fortdauernden Sperre der Strasse von Hormus erneut unter Druck geraten. Auf Wochensicht hat der Dow 1,4 Prozent eingebüsst. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde am Freitag 0,4 Prozent höher indiziert bei 24.630 Zählern.