Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit minus 0,7 Prozent auf 44.120 Punkte. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex noch einen Gewinn von rund zwei Prozent verzeichnet. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Montag 3,5 Prozent tiefer bei 21.010 Punkten erwartet, nachdem er in der Vorwoche ein Plus von gut anderthalb Prozent erzielt hatte.