Nur geringfügig erholt zeigten sich vorbörslich die Tesla -Aktien. Am Vortag hatten sie stark darunter gelitten, dass sich der Streit zwischen Konzernchef Elon Musk und dem US-Präsidenten Trump wegen dessen Steuerplänen wieder zugespitzt hat. Nun ging es vorbörslich in Erwartung von Auslieferungszahlen moderat um 0,3 Prozent nach oben. Schon bekannt sind Daten vom schnell wachsenden Elektroauto-Markt in China, die Tesla erstmals in diesem Jahr ein geringes Wachstum bescheinigten.