Der klare Sieg von Donald Trump als neuer US-Präsident dürfte am Mittwoch von einem Rekordhoch an der Wall Street begleitet werden. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow) mit plus 3,1 Prozent auf 43.530 Punkte. Der Nasdaq 100 wird von IG mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent auf 20.597 Zähler indiziert. Seinen letzten Höchststand hatte der technologielastige Index im Juli bei knapp über 20.690 Punkten erreicht.