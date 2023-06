Nach einer kleinen Anhebung des Leitzinses in der Eurozone zeichnen sich am Donnerstag an der Wall Street zunächst Verluste ab. Die Fed hatte tags zuvor nach zehn Zinsanhebungen in Folge zwar eine Pause eingelegt. Die Notenbanker machten aber deutlich, dass das noch lange nicht das Ende der strengen Geldpolitik sein soll. Die Fed signalisierte noch mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr.

15.06.2023 14:33