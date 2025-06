Die Wall Street dürfte nach der Bekanntgabe aktueller US-Arbeitsmarktdaten am Freitag mit moderaten Gewinnen eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 42.583 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenplus von rund 0,7 Prozent an. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 wurde 0,2 Prozent tiefer auf 21.722 Zählern taxiert und läuft damit auf einen Wochengewinn von 1,8 Prozent zu.