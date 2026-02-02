Am Freitag hatte die Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der US-Notenbank die Sorge ausgelöst, die Federal Reserve könne zukünftig mit Zinssenkungen vorsichtiger agieren als erhofft. Warsh gilt als «Inflation Hawk», der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Teuerung in den Griff zu bekommen. Daraufhin waren die Rohstoffpreise, allen voran Gold und Silber, und auch Kryptowährungen unter starken Druck geraten. Das belastete auch die Aktienbörsen.