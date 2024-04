Bereits am Dienstag legt Tesla Zahlen zum ersten Quartal vor. Vorbörslich verlor die Aktie des Elektroautobauers am Montag 4,4 Prozent. Angesichts der schwächelnden Nachfrage hatte Tesla am Wochenende die Preise gesenkt. Speziell auf dem chinesischen Markt könnte die Rabattschlacht bei E-Autos damit in die nächste Runde gehen. In China bekommt Tesla zunehmend Konkurrenz von einheimischen Autobauern.