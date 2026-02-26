Die Aktie von Nvidia , die zuletzt Ende Oktober eine Bestmarke erreicht hatte, legte vorbörslich um 0,9 Prozent zu. Damit dürfte sie ihre bereits viertägige Erholungsbewegung fortsetzen und weiter in Richtung ihres Rekordniveaus steigen. Dass die Aktie jedoch keine grossen Sprünge macht, sondern zunächst sogar nachgab und aktuell auch die Märkte kaum mehr antreibt, dafür lieferte Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management eine schlüssige Erklärung. Es reiche inzwischen nicht mehr, die Erwartungen zu übertreffen. Der KI-Zyklus sei vielmehr bereits so weit fortgeschritten, dass sich die Anleger zunehmend fragten, wie lange es noch so rasant weitergehen werde.