Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 42.664 Punkten. Den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sah IG 0,3 Prozent im Plus bei 20.241 Zählern.