Im Rennen zwischen den am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt verringerte Nvidia als aktuelle Nummer Drei wieder den Abstand zu Apple, nachdem der Chiphersteller in der Vorwoche kurzzeitig die Spitze im Börsenolymp erklommen hatte. Die Nvidia-Papiere legen vorbörslich um fast 3 Prozent zu, Apple nur um gut ein Prozent. Beide trennten über der 3-Billionen-Dollar-Marke zuletzt 100 Milliarden Dollar. Weitere 150 Milliarden Dollar voraus liegt Microsoft an der Spitze.