Die US-Aktienmärkte werden am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten nur wenig verändert erwartet. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 38 736 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 wurde am Freitag zuletzt kaum verändert gesehen.

08.03.2024 15:00