Davon abgesehen geht die Berichtssaison der Banken in eine neue Runde. Wie schon am Vortag stehen auch zur Wochenmitte Finanzhäuser im Fokus. So schnitt die Investmentbank Goldman Sachs dank der Kurskapriolen an den Finanzmärkten im Zuge der US-Zollpolitik im zweiten Quartal deutlich besser ab als erwartet. Die Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um knapp ein Prozent.